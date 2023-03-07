Дана Борисова заявила о встрече с Зеленским на вечеринке с запрещенными веществами

Дана Борисов рассказала «МК», что в свое время она отдыхала в компании президента Владимира Зеленского. Как уверяет ведущая, именно он стал виновником ее наркотической зависимости, так как ни одна вечеринка не обходилась без запрещенных веществ.

Артистка вспомнила, что как-то встретились лидером Украины, однако тогда не обратила на него никакого внимания. Внезапно подошел «один из его людей» и предложил отдохнуть.

"Ведущий вечера мне сказал: «Не желаете «белого снега»? Я на него уставилась, дура, подумала, что он предлагает выйти на улицу, в снежки поиграть. Тогда они меня увели к елке, под которой увидела ведро на 5–6 литров, оно было наполнено белым порошком, " , - заявила актриса.

По словам Борисовой, она безумно гордится собой, поскольку последние пять лет ничего не употребляет.