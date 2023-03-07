Дочь легенды СССР — горячая красотка бросила съемки телесериала и сбежала из России

Дочь легендарного футболиста сборной СССР и «Динамо» Киев Олега Кузнецова, которая родилась в браке с легкоатлеткой Аллой Борисенко Екатерина Кузнецова, является востребованной актрисой. Дебютировала она в магистратуре, а после окончания университета уехала в Москву. Буквально за несколько лет девушка превратилась в звезду российского кинематографа.

До недавнего времени наследница легенды СССР вместе со своим мужем, серфингистом и диджеем Максимом Аплиным жили в Москве. Но после февральских событий пара покинула Россию. Из-за переезда Кузнецова бросила съемки телесериала «Вампиры средней полосы».

Тем не менее, звезда ни о чем не жалеет. Она считает, что поступила верно. Екатерина осуждает российские власти и не планирует возвращаться. Артистка свою карьеру поставила на паузу. От любых предложений о съемках она отказывается. Сейчас актриса путешествует по Европе, занимаясь благотворительностью.