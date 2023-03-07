Советский композитор молдавского происхождения Евгений Дога дал интервью «Vocea Basarabiei». В беседе с репортерами 86-летний артист высказался за воссоединение Молдавии с Румынией. Композитор уверен, что объединить эти страны «можно за полчаса».

Народный артист СССР выступил против применения в Молдавии русского языка. С возмущением он отметил, что в его родном молдавском селе жители часто используют русские слова. По мнению лауреата Государственной премии СССР, это является результатом воздействия «кремлевской пропаганды».

Не оставил Евгений без внимания российский миротворческий контингент в Приднестровье. Деятель заявил, что российские миротворцы «землю великого Господаря Штефана чел Маре попросту оскверняют».

Российских поклонников Доги последнее интервью шокировало, поскольку все его творчество на протяжении многих лет было неразрывно связано с РФ.