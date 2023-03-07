Генерал рассказал, как Евгений Пригожин создал ловушку для ВСУ в Бахмуте

ЧВК «Вагнер» четко отладила механизм наступления и методично уничтожает резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске), выполняя четко продуманный план. Об этом рассказал председатель президиума организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, основатель «Оркестра» Евгений Пригожин своими шагами в публичном поле провоцирует киевский режим и помогает достижению целей СВО.

Так, например, ранее бизнесмен выступал с обращением лично к Владимиру Зеленскому с призывом не оставлять Бахмут. При этом он подначивал Киев, указывая на то, что утрата стратегического города нанесет репутации украинских властей непоправимый ущерб.

«Пригожин является талантливым руководителем, а на сегодняшний день еще и достаточно опытным командиром. У него четко отлаженный механизм наступательных действий, который позволяет перемалывать все резервы противника. Поэтому он делает такие заявления в расчете на то, что эти слова еще больше подорвут боевой настрой киевского режима. Эти же заявления слышат не только украинские руководители, но и солдаты, которые сейчас находятся в Бахмуте. Они понимают, что для них создана ловушка, в которую их искусно заманивают», — считает Липовой.

По словам генерала, Пригожину не свойственны спонтанность и популизм, а все его выступления глубоко продуманы.

«Тем самым он ждет продолжения сопротивления, чтобы "музыканты" работали по пристрелянным точкам и показывали движение, которое мы наблюдаем каждый день, что позволяет очень активно перемалывать резервы, оставшиеся у киевского режима», — сказал офицер.

При этом Сергей Липовой уверен, что освобождение Бахмута от ВСУ является лишь вопросом времени.

«Актуальный вопрос сегодня: когда это будет – завтра или через неделю. То совещание , которое прошло накануне в Киеве, можно назвать совещанием с натяжкой, так как его участники озвучивали указания непосредственно заокеанских кураторов», — отмечает он.

При этом украинские чиновники не сходятся во мнениях. Ведь только недавно они говорили о целесообразности вывода войск из бывшего Артемовска, который якобы утрачивает свое значение.

«Поэтому все чаще и чаще слышатся голоса, что нужно оставлять Бахмут, спасать уцелевшие там части и выходить на новые рубежи и закрепляться. Просто сейчас они пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре и заявляют, что будут держать и сражаться, хотя факты говорят об обратном. В Бахмуте остается все меньше и меньше боеспособных частей, боевой дух у личного состава не на столько высокий, чтобы продолжать сражаться», – думает Липовой.

Тем временем среди военного командования и политиков Украины продолжаются споры о необходимости держаться за Бахмут, а подкрепления ВСУ все еще массово перебрасываются в город и уничтожаются там. То есть все идет по плану ЧВК «Вагнер».