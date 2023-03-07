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Мирослава Карпович показала кадры со съемок нового сезона сериала «Папины дочки»

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Мирослава Карпович показала кадры со съемок нового сезона сериала «Папины дочки»
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Фото из открытых источников

Новый сезон телесериала «Папины дочки. Новые» появится на ТВ в 2023 году. Поклонники увидят на экране как новых героев, так и полюбившихся артистов из предыдущих сезонов.

Мирослава Карпович тоже принимает участие в съемках. Актриса на днях решила продемонстрировать кадры со съемочного процесса. На них звезда запечатлена вместе с мамой и племянницами. Как призналась артистка, она быстро подружилась с новыми героями ленты и добавила, что новые выпуски понравятся зрителям, поскольку все делается от души.

Известно, что в продолжении «Папиных дочек» события разворачиваются вокруг Веника. Он является мужем Даши, которая по примеру матери уйдет от супруга, оставив ему четверых дочек. Семейство Васнецовых будет всячески помогать главному герою воспитывать детей. В это время мужчина тайно ждет возвращения жены.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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