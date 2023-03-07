МК: Примадонна Алла Пугачева записала видеообращение для узкого круга поклонников

Алла Борисовна Пугачева записала новое видеообращение к поклонникам. 73-летняя певица много лет встречала весну с теми, кто любит ее творчество. Даже несмотря на то, что Народная артистка сейчас находится не в РФ, она помнит о фанатах.

В первое воскресенье марта к замку Примадонны в Грязи приезжали поклонники, приносили желтые цветы. Нередко Пугачева в этот день с ними общалась. Примадонна решила не нарушать традицию и записала обращение для узкого круга поклонников. Его показали в одном ресторане в центре Москвы.

«Меня делает это счастливой и беззаботной в этот день», - сказала исполнительница.

Всех, кто ее слушает, Алла Борисовна призвала быть честными, порядочными, добрыми людьми. Также она поблагодарила присутствующих за то, что они вместе с ней празднуют долгожданный приход весны. И напоследок произнесла знаменитый лозунг, который всегда всегда в этот день говорит: «Весну разрешаем».