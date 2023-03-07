МК: Примадонна Алла Пугачева записала видеообращение для узкого круга поклонников

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в
Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он
Гостем нового выпуска программы Центральное телевидение стал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. В ходе шоу знаменитый артист
Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний
Ольга Орлова в течении всей беременности подверглась хейту со стороны злопыхателей. Недоброжелатели не перестают критиковать звезду после рождения
Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на Женский день 8 Марта. На первом месте оказался одинокий тюльпан в целлофане. На второй строчке
В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом
Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора
Инсульт — острое нарушение кровоснабжения определенного участка в мозге, которое может быть 2-х видов: это кровоизлияние из-за разрыва сосудов при