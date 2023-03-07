МК: роскошной жизнью блогеров Чекалиных заинтересовались в правоохранительных органах РФ

Как пишет МК, следственный комитет провел обыск в доме одной из самых богатых блогеров РФ Валерии Чекалиной (более известна как Лерчек) и ее мужа. Против супругов возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

У девушки есть шикарный особняк, общая площадь которого составляет 400 квадратных метров. Он расположен в престижном коттеджном поселке «Ильинка» (Красногорск). Также выяснилось, что аналогичный дом там стоит не менее 30 миллионов рублей. Автомобили премиум-класса Тесла и Мерседес-Бенц Гелендваген в это врем находились в гараже. В самом жилище сотрудники обнаружили крупную сумму денег, драгоценности и немало ценных украшений.

Отметим, что по данным Forbes, Валерия занимает 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров в стране. В 2021 году доход Чекалиной составил порядка 700 миллионов рублей. За одну лишь рекламную интеграцию в социальной сети Instagram, которая в России запрещена, звезда брала от одного до трех миллионов рублей.