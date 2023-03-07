Новое музыкальное шоу «Моя мелодия» выйдет на канале «Россия» 17 марта

17 марта 2023 года на телеканале «Россия» состоится премьера нового шоу «Моя мелодия». Ведущим музыкального проекта будет народный артист РФ Николай Басков. Новая программа выйдет в эфиры в 21:30 мск.

По правилам шоу, всех гостей познакомят с «тайной песней» — композицией, которая в их жизни сыграла не последнюю роль. При этом участники не знают, какую именно мелодию подготовили друзья, коллеги, близкие.

Уже стало известно, что в проекте примут участие актер кино Геннадий Хазанов, певец Ильдар Абдразаков, композитор Александр Зацепин, режиссер Карен Шахназаров, ведущая Ангелина Вовк, артист Филипп Киркоров, исполнитель Дмитрий Маликов, композитор Игорь Николаев, певица Лариса Долина и многие другие.