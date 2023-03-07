People: Житель Америки промыл нос некипяченой водой из-под крана и умер от амебного менингоэнцефалита

Житель Америки (штат Флорида) умер от Naegleria fowleri. Причиной смерти стала поедающая мозг амеба. Скончался американец после промывания носа водопроводной водой.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что пациент скончался 20 февраля 2023 года после того, как каждый день промывал носовые пазухи некипяченой водой из-под крана. Таким образом он через нос заразился смертельно опасной инфекцией.

Издание People пишет, что в ведомстве расследуют причину вспышки. Сообщается, что это первый случай амебы, которая поедает мозг человека, в этом году. Также это первый зарегистрированный в Штатах случай в зимний месяц.

Амебы преимущественно встречаются в теплых пресных водах - озерах, реках, горячих источниках. Они могут обитать в плохо хлорированных резервуарах.