Певица Алла Пугачева восхитилась подвигом онкобольной Лаймы Вайкуле после концерта в Израиле

Популярная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле не так давно приехала в Израиль с концертом. На выступлении исполнительницы, у которой, по некоторым данным, случился рецедив рака, побывала народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева. Примадонна пришла в восторг от выступления больной коллеги. Лайма много лет борется с опухолью молочной железы. Но, несмотря на тяжелое заболевание и продолжительное агрессивное лечение, Вайкуле продолжает гастролировать по различным странам.

По мнению Аллы Борисовной, Вайкуле делает настоящий подвиг.

"Она восхитительная, сильная женщина. Несмотря ни на что, идет вперед, работает. Был совершенно шикарный концерт. Мы получили от выступления огромное удовольствие", - сказала Пугачева в беседе с "Московским комсомольцем".