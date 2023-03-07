Полина Гагарина снялась обнаженной в новом российском сериале «Бывшие»

С недавних пор Полина Гагарина позиционирует себя не только как певица, а и как киноактриса. Алексей Троцюк, генеральный продюсер многосерийного фильма "Бывшие", снова пригласил исполнительницу на съемки.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Телеграм-канала "НеМалахов", видно, что артистка исполнила роль писательницы и даже оголилась для этой роли. Полина, которая закончила школу-студию МХАТ, на экране играет психически не уравновешенную женщину Елену Берн, которая злоупотребляет алкоголем, наркотиками и предпочитает нетрадиционный секс. В ролике главная героиня сериала испытывает нравственные мучения, когда бросила собственное произведение в огонь.

Не обошелся сфильм без обнаженки. Гагарина не просила помощи у дублеров. Стоя перед камином, певица скомкала футболку и быстро ее сняла. Правда, этот кадр был снят со спины.