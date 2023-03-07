Потерявшая от коронавируса мужа блогерша София Стужук родила четвертого ребенка

Популярная блогерша София Стужук сообщила, что стала мамой в четвертый раз. У звезды появилась на свет дочка. Девочку назвали Василисой.

Новостью о грядущем пополнении в семье брюнетка поделилась в Телеграм-канале.

"В 3:55 к нам пришла Васенька. Мои самые легкие и быстрые роды, но самые непонятные получились. Всех благодарю, - написала блогерша.

Отцом новорожденного ребенка является возлюбленный Стужук Антон. София пообещала подписчикам, что позже поделится всеми подробностями родов, а пока попросила дать время на отдых. Известно, что роды прошли позже назначенного срока. Однако знаменитость в этом ничего плохого не увидела.

Напоминаем, в 2020 году муж Стужук умер от последствий коронавируса. От него девушка воспитывает троих детей.