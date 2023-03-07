Продюсер Пригожин оправдал знаменитостей, уехавших из России после СВО

Знаменитый в РФ продюсер Иосиф Пригожин оправдал артистов, осуждающих проведение СВО и покинувших Россию. По заявлению мужа Валерии, в позиции звезд есть существенная недоработка правительства.

Как заметил музыкальный продюсер, властям нужно провести со знаменитостями разъяснительные беседы о целях и причинах проведения ВС РФ спецоперации на территории Украины. Звезды часто разбираются в политике, поэтому могут сделать неправильные выводы о проводимой политике страны.

Иосиф добавил, что изначально представителей искусства и отечественного шоу-бизнеса приучают не лезть в политику. В конечном итоге это повлияло на импульсивные взгляды артистов. Но Пригожин также призвал не обращать на уехавших знаменитостей внимание, поскольку они сделали свой выбор, и это их решение.