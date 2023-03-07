Рэпер Джиган вернулся домой к своим детям после лечения в психиатрической клинике

Вскоре бизнесвумен объявилась в Москве, однако без избранника. Она попросила фанатов не задавать никаких вопросов, пообещав раскрыть всю информацию немного позже. Недавно Оксана с детьми улетела в Сочи. В это время Джиган находился в клинике. После выписки артист не спешил возвращаться назад домой. Рэпер регулярно публиковал архивные снимки с семьей. А на днях он выложил новые кадры в окружении детей.