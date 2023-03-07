Родившая месяц назад телеведущая и певица Ольга Орлова улетает в отпуск

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Орлова ежедневно делится с подписчиками социальной сети подробностями личной жизни. Последний месяц артистка чаще рассказывает о воспитании новорожденного ребенка. На днях она написала в микроблоге, что планирует улететь на отдых без маленькой дочурки.

Позже оказалось, что коллега и близкая подруга Ольги Ксения Бородина запланировала отпраздновать свой день рождения в теплой стране. Ведущая пригласила знакомых вместе отправится в небольшой отпуск.

Новорожденную дочь Орлова оставила в Москве вместе с няней. Фанаты не оценили такой жест певицы. Они упрекнули звезду за пренебрежение в воспитания ребенка. Многие поклонники считают, что теледива должна больше времени уделять Анне, а не проводить время с подругами.