StarHit: из театра после смерти Градского выживают его музыкантов

Музыканты оркестра театра «Градский Холл» после смерти маэстро Александра Градского новому руководству культурного учреждения, во главе которого композитор Алексей Рыбников, стали неугодными. По словам самых артистов, Рыбников не так давно объявил конкурс в оркестр на живые места. В итоге он заменил всю струнную группу, а это примерно десять человек.

После чего инспектор оркестра, который был назначен новым главой театра, стал вечером вызывать музыкантов на работу. В то время не было запланировано никаких репетиций.

«Делалось это специально для того, чтобы поставить прогулы, чтобы вынудить уволиться. Почему не объявили лично о новых планах? Наверняка, из-за своей трусости», — сообщили музыканты.

Представители оркестра добавили, при расчете все артисты остались без каких-либо надбавок. Из-за действий нового руководства весь камерный оркестр решил «одномоментно в полном составе» покинуть театр.