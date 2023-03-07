Yandex.RTB

StarHit: из театра после смерти Градского выживают его музыкантов

Image 16+
StarHit: из театра после смерти Градского выживают его музыкантов
Знаменитости
Фото из открытых источников

Музыканты оркестра театра «Градский Холл» после смерти маэстро Александра Градского новому руководству культурного учреждения, во главе которого композитор Алексей Рыбников, стали неугодными. По словам самых артистов, Рыбников не так давно объявил конкурс в оркестр на живые места. В итоге он заменил всю струнную группу, а это примерно десять человек.

После чего инспектор оркестра, который был назначен новым главой театра, стал вечером вызывать музыкантов на работу. В то время не было запланировано никаких репетиций.

«Делалось это специально для того, чтобы поставить прогулы, чтобы вынудить уволиться. Почему не объявили лично о новых планах? Наверняка, из-за своей трусости», — сообщили музыканты.

Представители оркестра добавили, при расчете все артисты остались без каких-либо надбавок. Из-за действий нового руководства весь камерный оркестр решил «одномоментно в полном составе» покинуть театр.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актёр из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал фото с беременной женой

Сегодня, 13:14

Потерявшая от коронавируса мужа блогерша София Стужук родила четвертого ребенка

Сегодня, 13:08

Вышел новый трейлер снятой в космосе российской кинодрамы «Вызов»

Сегодня, 12:57

StarHit: из театра после смерти Градского выживают его музыкантов

Сегодня, 12:50

Певица Алла Пугачева восхитилась подвигом онкобольной Лаймы Вайкуле после концерта в Израиле

Сегодня, 12:43

Родившая месяц назад телеведущая и певица Ольга Орлова улетает в отпуск

Сегодня, 12:30

Мирослава Карпович показала кадры со съемок нового сезона сериала «Папины дочки»

Сегодня, 11:48

Полина Гагарина снялась обнаженной в новом российском сериале «Бывшие»

Сегодня, 11:38

83-летняя Светлана Моргунова появилась на телевидении РФ впервые за 10 лет

Сегодня, 09:54

МК: народная артистка России Алла Пугачева записала видеообращение для узкого круга поклонников

Сегодня, 09:45

43-летняя певица РФ Анна Семенович хранит яйцеклетки для зачатия будущего малыша

Сегодня, 09:37

Блогер Столяров проинформировал о премьере нового телешоу на канале СТС «Большой побег»

Сегодня, 08:42

Новое музыкальное шоу «Моя мелодия» выйдет на канале «Россия» 17 марта

Сегодня, 08:30

Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Черепашки ниндзя: Погром мутантов»

Вчера, 21:32

Волгоградец Владимир Голодный стал победителем в шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Вчера, 21:19

Филипп Киркоров занял почетное место Аллы Пугачевой после после отъезда из России

Вчера, 21:10

Кристина Орбакайте планирует уехать из России уже этой весной

Вчера, 21:06

Дочь певицы Славы Александра Морозова показала фигуру на 9-м месяце беременности

Вчера, 20:58

Инфекционист Андреев назвал причину ухудшения состояния фигуриста Костомарова в реанимации

Вчера, 19:38

Страстные объятия и нежные поцелуи: Ларису Долину засекли в ресторане в компании Максима Аверина

Вчера, 19:35

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
  • Вчера, 10:37

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни
  • 5-03-2023, 11:59

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах
  • 5-03-2023, 11:35

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате
  • 5-03-2023, 21:00

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате

Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний

Поклонники Ольги Орловой раскритиковали телеведущую за то, что бросила новорожденного ребенка
  • 5-03-2023, 17:27

Поклонники Ольги Орловой раскритиковали телеведущую за то, что бросила новорожденного ребенка

Ольга Орлова в течении всей беременности подверглась хейту со стороны злопыхателей. Недоброжелатели не перестают критиковать звезду после рождения

Помолодевшая примадонна Алла Пугачева «разрешила весну» в Израиле и нарвалась на яростные комментарии
  • 5-03-2023, 11:10

Помолодевшая примадонна Алла Пугачева «разрешила весну» в Израиле и нарвалась на яростные комментарии

Каждый год Пугачева «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Традицию певица придумала сама. Называет этот день Примадонна Праздником желтых

Новости партнеров
Новости партнеров
Худшие подарки на Женский день 8 Марта назвали жительницы Екатеринбурга
  • Вчера, 18:50

Худшие подарки на Женский день 8 Марта назвали жительницы Екатеринбурга

Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на Женский день 8 Марта. На первом месте оказался одинокий тюльпан в целлофане. На второй строчке

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов
  • Вчера, 21:20

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
  • Сегодня, 08:52

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора

ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте
  • 5-03-2023, 19:52

ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения определенного участка в мозге, которое может быть 2-х видов: это кровоизлияние из-за разрыва сосудов при