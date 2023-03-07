Вышел новый трейлер снятой в космосе российской кинодрамы «Вызов»

В Сети появился новый трейлер и постер российской кинодрамы "Вызов", которая является совместным проектом Первого канала, "Роскосмоса" и "Главкосмоса", при поддержке Фонда кино.

Прокат космической картины стартует уже 20 апреля. "Вызов" - это работа кинорежиссера Клима Шипенко (фильмы "Холоп" и "Салют-7"). По сюжету хирург Женя (сыграла Юлия Пересильд) за один месяц должна подготовиться к полету и улететь на МКС для того, чтобы спасти жизнь космонавту.

Художественная лента была снята на борту МКС, буквально в 400 км от Земли. Вместе с Пересильд в драме снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Александр Балуев, Антон Шкаплеров.

По словам режиссера, главное открытие, которое он сделал благодаря съемкам, - то, что "можно снять фильм в космосе с участием нескольких человек". Шипенко добавил, что хотя полету предшествовала тщательная подготовка, на самой МКС над "Вызовом" работали лишь 5 специалистов.

[media= ]