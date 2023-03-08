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Ардзинба сделал заявление о целях политического руководства США в Грузии

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Ардзинба сделал заявление о целях политического руководства США в Грузии
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель абхазского внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба сделал заявление о политике США на Кавказе. Он заявил, что американское политическое руководство стремится обострить ситуацию в регионе и предпринимает с этой целью определенные меры. 

Ардзинба заявил, что представители политических властей США ставят цель организовать государственный переворот в Грузии в ближайшее время. 

«По нашей информации в марте американцы будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси уже произошли столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Митинги в столице Грузии начались после принятия законодательным органом государства закона об иностранных агентах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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