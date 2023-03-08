Yandex.RTB

«The Economist»: поток западного оружия в Украину превратился из ручейка в реку перед наступлением ВСУ

Image 16+
«The Economist»: поток западного оружия в Украину превратился из ручейка в реку перед наступлением ВСУ
В Мире
Фото из открытых источников

Украина активно получает западное оружие и наращивает собственные возможности для проведения масштабного весеннего наступления. Об этом пишет издание «The Economist».

Журналисты обращают внимание на темпы поступления вооружений и объемы поставок. Подчеркивается, что его поток «превратился из ручейка в реку». И пока весь мир следит за ситуацией в Бахмуте на Донбассе, ВСУ, кроме того, что пытаются удержать оборону, еще и готовят наступление.

Отмечается, что 40% обещанной Пентагоном военной помощи Украина получила в течение трех последних месяцев. Американский пакет состоит не только из бронированной техники, но и включает в себя мостоукладчики, которые понадобятся при наступлении на востоке или на юге.

По оценкам издания, уже в ближайшее время треть украинской армии будет оснащена по стандартам НАТО, включительно с техникой и вооружением.

«The Economist» пишет, что если по состоянию на конец минувшего года соотношение украинского и западного вооружения было в пропорции пять к одному, то после получения ВСУ обещанной военной помощи соотношение изменится до пяти к двум.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
DE: британский спецназ проводит секретные операции на черном рынке оружия по снабжению Украины

Сегодня, 15:18

«The Economist»: поток западного оружия в Украину превратился из ручейка в реку перед наступлением ВСУ

Сегодня, 14:43

Ардзинба сделал заявление о целях политического руководства США в Грузии

Сегодня, 14:08

People: американец промывал нос водой из-под крана и умер от амебного менингоэнцефалита

Вчера, 19:27

Журналисты выразили мнение о кандидате на должность секретаря НАТО

Вчера, 12:18

Китайские журналисты рассказали о некоторых аспектах отношений между РФ и Японией

6-03-2023, 10:38

Эксперт Маслов выразил мнение о сотрудничестве Австралии с Китаем и США

5-03-2023, 18:53

Байден неожиданно ушел от журналистов

5-03-2023, 13:58

Китай обозначил позицию по Тайваню

5-03-2023, 10:58

Гросси сделал заявление, что рассчитывает на сотрудничество с Ираном

4-03-2023, 19:23

Тимонин выразил мнение о закупках ЕС сжиженного природного газа

4-03-2023, 11:38

Политолог Киреев выразил мнение об инициативах по реформе в ООН

3-03-2023, 18:38

Гагаузский депутат выразил мнение о вступлении Молдавии в ЕС

3-03-2023, 09:18

Ган сделал заявление о дипломатической позиции Китая

2-03-2023, 19:43

Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю

2-03-2023, 08:23

Американский журналист взял интервью у жителей Крыма

1-03-2023, 09:03

Хазин выразил мнение о плане Китая по дипломатическому урегулированию

28-02-2023, 15:38

Экс-командующий армии США Бен Ходжес показал, какие города Крыма попадут под удар ВСУ

28-02-2023, 11:28

В республиканской партии состоялось голосование

27-02-2023, 19:58

«МК»: В Китае внезапно полностью исчез коронавирус

25-02-2023, 18:19

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 6-03-2023, 10:37

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области
  • 6-03-2023, 18:37

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате
  • 5-03-2023, 21:00

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате

Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний

МК: народная артистка РФ Алла Пугачева записала видеообращение для узкого круга поклонников
  • Вчера, 09:45

МК: народная артистка РФ Алла Пугачева записала видеообращение для узкого круга поклонников

Алла Борисовна Пугачева записала новое видеообращение к поклонникам. 73-летняя певица много лет встречала весну с теми, кто любит ее творчество. Даже

Новости партнеров
Новости партнеров
Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
  • Вчера, 08:52

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов
  • 6-03-2023, 21:20

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом

ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте
  • 5-03-2023, 19:52

ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения определенного участка в мозге, которое может быть 2-х видов: это кровоизлияние из-за разрыва сосудов при

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники
  • 6-03-2023, 16:33

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники

Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы,