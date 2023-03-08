«The Economist»: поток западного оружия в Украину превратился из ручейка в реку перед наступлением ВСУ

Украина активно получает западное оружие и наращивает собственные возможности для проведения масштабного весеннего наступления. Об этом пишет издание «The Economist».

Журналисты обращают внимание на темпы поступления вооружений и объемы поставок. Подчеркивается, что его поток «превратился из ручейка в реку». И пока весь мир следит за ситуацией в Бахмуте на Донбассе, ВСУ, кроме того, что пытаются удержать оборону, еще и готовят наступление.

Отмечается, что 40% обещанной Пентагоном военной помощи Украина получила в течение трех последних месяцев. Американский пакет состоит не только из бронированной техники, но и включает в себя мостоукладчики, которые понадобятся при наступлении на востоке или на юге.

По оценкам издания, уже в ближайшее время треть украинской армии будет оснащена по стандартам НАТО, включительно с техникой и вооружением.

«The Economist» пишет, что если по состоянию на конец минувшего года соотношение украинского и западного вооружения было в пропорции пять к одному, то после получения ВСУ обещанной военной помощи соотношение изменится до пяти к двум.