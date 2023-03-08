Генерал ВСУ Сырский заявил, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга»

В Бахмут снова приехал командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Это уже его четвертый визит в этот город за время боев там.

Как сообщает Минобороны Украины, Сырский вручил во время визита в Бахмут награды украинским военным, которые защищают город от российских войск.

Также Сырский заявил, что в Бахмуте для российских сил готовится цугцванг.

«Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения», - сказал Сырский.

Стоит отметить, что ситуацию в Бахмуте ранее обсуждали на Ставке, которую провел президент Украины Владимир Зеленский. И тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Бахмут необходимо еще удерживать. Об этом сказал и Сырский.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают оказывать Киеву поддержку в борьбе с войсками РФ, зашедшими на украинскую территорию.