Yandex.RTB

8 Марта во всероссийский прокат вышла кинокомедия «Поехавшая» об уроженке Набережных Челнов

Image 16+
8 Марта во всероссийский прокат вышла кинокомедия «Поехавшая» об уроженке Набережных Челнов
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Международный женский день, который отмечают 8 Марта, в российских кинотеатрах начался показ новой кинокомедии «Поехавшая» (12+). Фильм был снят на основе реальной истории об уроженке Набережных Челнов Ане Смолиной.

После нескольких крупных неудач главная героиня ленты решила кардинально изменить свою жизнь. Девушка села на велосипед, взяла с собой таксу Капу и отправилась в Магадан, где живет ее мама. С родственницей героиня не общалась последние 13 лет. Цель визита – помириться с близким человеком. Но реальности Аня не доехала до Магадана. По пути Смолина встретила будущего супруга. Из-за этого девушка внезапно решила сменить маршрут. Девушка вместе с путешественником из Белоруссии отправилась в Монголию, а вскоре вышла за него замуж.

Добавим, что фильм имеет возрастное ограничение 16+. Длится «Поехавшая» 1 час 40 минут. Эта история случилась в 2017 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила об угрозах в свой адрес из-за поддержки ее отца СВО

Сегодня, 18:31

Названы пять знаменитостей РФ, которые оказались в огромных долгах

Сегодня, 18:26

Бизнесмен Курбан Омаров сделал предложение новой девушке в день рождения Ксении Бородиной

Сегодня, 18:10

8 Марта во всероссийский прокат вышла кинокомедия «Поехавшая» об уроженке Набережных Челнов

Сегодня, 18:03

Российский рэпер Птаха исполнил роль лидера преступной группировки в кинокартине «Брат-3»

Сегодня, 17:53

Екатеринбуржцы заказали роллы и попали в больницу, среди них — один ребенок

Сегодня, 16:23

Продюсер РФ Иосиф Пригожин высказался о роли Пугачевой в СВО, лицемерии Вайкуле

Сегодня, 16:10

Валерий Меладзе двумя проукраинскими словами окончательно закрыл себе путь на российскую сцену

Сегодня, 16:03

Составлен список 7 российских сериалов, за которые не стыдно

Сегодня, 15:51

Пригожин: примадонна Пугачева потребовала от Эрнста не приглашать певицу Валерию в конкретные передачи

Сегодня, 12:36

Певица РФ Юлия Чичерина поздравила россиянок с 8 Марта словами про «разбазаривание зада»

Сегодня, 12:29

Телеведущий РФ Васильев рассказал о личной жизни артистки Надежды Бабкиной

Сегодня, 12:19

Царьград: была обнародована главная тайна советского кинофильма «Москва слезам не верит»

Сегодня, 12:09

Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

Сегодня, 12:01

Певица из РФ Надежда Бабкина покинула молодого мужа Евгения Гора ради молодого фигуриста Сергея

Сегодня, 10:02

Исполнительница Слава уехала отдыхать в Дубай с неизвестным полуголым мачо

Сегодня, 09:52

Мария Погребняк проинформировала, что могла погибнуть во время съемок шоу «Звезды в Африке»

Сегодня, 09:45

Адвокат Алешкин: замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь может достаться ее детям Гарри и Лизе

Сегодня, 09:42

Певец РФ Николай Басков объяснился за оскорбления Филиппа Киркорова на сцене

Сегодня, 09:28

Певица РФ Зарубина проинформировала о последних днях ее мужа, боровшегося с раком желудка

Сегодня, 08:55

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 6-03-2023, 10:37

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области
  • 6-03-2023, 18:37

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

Составлен список 7 российских сериалов, за которые не стыдно
  • Сегодня, 15:51

Составлен список 7 российских сериалов, за которые не стыдно

Названы 7 новых российских телесериалов, за которые не стыдно. В подборке разнообразные ленты — от анимации до биографических мелодрам. 1. «Король и

Продюсер РФ Пригожин считает диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах
  • Сегодня, 08:40

Продюсер РФ Пригожин считает диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах

Иосиф Пригожин считает диверсией против РФ то, что ранее украинские звезды были в фаворе у федеральных телеканалов. В связи с этим продюсер вспомнил

Новости партнеров
Новости партнеров
Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
  • Вчера, 08:52

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов
  • 6-03-2023, 21:20

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники
  • 6-03-2023, 16:33

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники

Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы,

Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные
  • Вчера, 09:16

Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные

Жители Екатеринбурга просят вернуть им скидку на электричество в выходные и праздничные дни. Дело в том, что в начале года по решению РЭК граждан