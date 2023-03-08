8 Марта во всероссийский прокат вышла кинокомедия «Поехавшая» об уроженке Набережных Челнов

В Международный женский день, который отмечают 8 Марта, в российских кинотеатрах начался показ новой кинокомедии «Поехавшая» (12+). Фильм был снят на основе реальной истории об уроженке Набережных Челнов Ане Смолиной.

После нескольких крупных неудач главная героиня ленты решила кардинально изменить свою жизнь. Девушка села на велосипед, взяла с собой таксу Капу и отправилась в Магадан, где живет ее мама. С родственницей героиня не общалась последние 13 лет. Цель визита – помириться с близким человеком. Но реальности Аня не доехала до Магадана. По пути Смолина встретила будущего супруга. Из-за этого девушка внезапно решила сменить маршрут. Девушка вместе с путешественником из Белоруссии отправилась в Монголию, а вскоре вышла за него замуж.

Добавим, что фильм имеет возрастное ограничение 16+. Длится «Поехавшая» 1 час 40 минут. Эта история случилась в 2017 году.