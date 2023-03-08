8 Марта во всероссийский прокат вышла кинокомедия «Поехавшая» об уроженке Набережных Челнов

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность
Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для
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Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для
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Иосиф Пригожин считает диверсией против РФ то, что ранее украинские звезды были в фаворе у федеральных телеканалов. В связи с этим продюсер вспомнил
Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора
В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом
Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы,
Жители Екатеринбурга просят вернуть им скидку на электричество в выходные и праздничные дни. Дело в том, что в начале года по решению РЭК граждан