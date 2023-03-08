Адвокат Алешкин: замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь может достаться ее детям Гарри и Лизе

Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, когда Алла Пугачева сможет продать свой роскошный дом в подмосковной деревне Грязь. 73-летняя певица хочет выручить за проданную недвижимость около миллиарда рублей.

По словам юриста, в ближайшее время звездная семья ни при каких условиях не сможет осуществить эту сделку. Правозащитник считает, что никто в такое непростое время не захочет покупать дом у Примадонны и ее супруга. Более того, как заметил адвокат, ограничения банковской системы России не дадут отправить за границу такую большую сумму денег, поэтому теоретически сделку осуществить невозможно.

Алешкин добавил, что Пугачевой нужно хорошенько подумать над сохранением недвижимости в Подмосковье. В будущем в замке смогут жить ее дети — сын Гарри и дочь Лиза. По его мнению, это самый лучший вариант на сегодняшний день.