Актриса Алферова вспомнила о самом роскошном подарке от поклонника

Ирина Алферова вспомнила о самом роскошном подарке, который она получала от поклонника после выступления. Об этом актриса рассказала в эфире передачи "Песни от всей души".

"Мы с Дуровым как-то играли постановку в Магнитогорске. После этого я вернулась в номер, одноместный, никакой, открыла дверь и не смогла войти – все было забито розами", - вспоминает Ирина.

Артистка не знала, кто именно был тайным поклонником, забрав с собой один небольшой букет. Но в следующий раз история в Магнитогорске вновь повторилась. После спектакля вся комната Алферовой была забита цветами.

Как оказалось, поклонником актрисы был Ваха - друг режиссера театра Адахова. Когда он увидел звезду в спектакле "Карманный театр", то удивился, почему никто ей не подарил цветов. Тогда мужчина дал себе слово, что если увидит ее снова, завалит цветами. Нужно сказать, что свое слово он сдержал.