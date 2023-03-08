Бизнесмен Курбан Омаров сделал предложение новой девушке в день рождения Ксении Бородиной

Похоже, Курбан Омаров решил хайпануть. Бизнесмен сделал предложение своей новой возлюбленной прямо в центре Москвы. Об этом сам предприниматель объявил в личном микроблоге. Примечательно, что мужчина решил это сделать в Международный женский день и день рождения экс-супруги Ксении Бородиной.

Утро у Омарова началось с праздничного завтрака. Затем Курбан повез девушку в один из столичных центров для того, чтобы показать ей сюрприз. Посреди улицы, перед несколькими камерами бизнесмен стал на одно колено. При этом играла живая музыка, а Валерию окружали роскошные букеты и много воздушных шаров в форме сердца. Под ногами девушки лежали лепестки роз.

Уже в следующем видео пара оказалась в ресторане. Блондинка на камеру предложила избраннику «отметить этот повод».







