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«Царьград»: Стала известна главная тайна советского кинофильма «Москва слезам не верит»

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«Царьград»: Стала известна главная тайна советского кинофильма «Москва слезам не верит»
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Фото из открытых источников

Знаменитый советский мелодраматический кинофильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" является одним из самых узнаваемых и самых неоднозначных в РФ. Издание «Царьград» рассказала главную тайну картины. Так, стало известно, какой именно смысл сценарист ленты закладывал в свою работу.

Как оказалось, Валентин Черных написал сценарий со своей собственной жизни. Кинодеятель постарался показать, с какими трудностями провинциалы могут встретится в столице. У него, нужно признать, это прекрасно получилось. Можно уверенностью утверждать, что не осталось ни одного телезрителя, которого бы сюжет фильма не тронул.

Конечно же, при всем этом сценарий картины был экранизирован не дословно. Владимир Меньшов внес очень много своих правок. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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