Чичерина поздравила всех россиянок с 8 марта словами про «разбазаривание зада»

Певица Юлия Чичерина сегодня опубликовала поздравление всем соотечественницам с 8 марта. В нем певица высказалась о российских ценностях и тлетворном влиянии на них стран Запада.

"Как хорошо жить в стране, где мужчины всегда остаются мужчинами, не меняя пол, не разбазаривая зад направо и налево, как это делают еуропэйцы", - написала артистка.

Чичерину радует то, что женщины в России также "остаются женщинами, останавливая на скаку коней".

Краткое поздравление Юлия завершила словами "Слава России!". Она пообещала, что "победа обязательно будет за нами!". В качестве иллюстрации исполнительница разместила свой снимок в каске, с автоматом в руках на фоне развернутой карты Нью-Йорка.



