Цифровой релиз кинофильма «Аватар: Путь воды» состоится в конце марта

В конце марта этого года состоится цифровой релиз легендарного кинофильма «Аватар: Путь воды» от режиссера Джеймса Камерона. В нем будут разные бонусы и дополнительные материалы о съёмках картины.

Цифровой релиз ленты намечен на 28 марта. Фильм все желающие смогут приобрести либо арендовать на ведущих стриминговых площадках, включая Prime Video и Apple TV и прочих в качестве 4K со звуком Dolby Atmos.

На сервисе Disney+ «Аватар: Путь воды» появится немного позднее, однако когда именно пока не раскрывается. Тотже самое касается физических версий проекта. Никаких точных данных по ним нет.

Напомним, что «Аватар 2» стартовал на экранах 16 декабря минувшего года. Он собрал по миру более 2,2 миллиарда долларов.