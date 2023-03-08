Yandex.RTB

Цифровой релиз кинофильма «Аватар: Путь воды» состоится в конце марта

Image 16+
Цифровой релиз кинофильма «Аватар: Путь воды» состоится в конце марта
Знаменитости
Фото из открытых источников

В конце марта этого года состоится цифровой релиз легендарного кинофильма «Аватар: Путь воды» от режиссера Джеймса Камерона. В нем будут разные бонусы и дополнительные материалы о съёмках картины.

Цифровой релиз ленты намечен на 28 марта. Фильм все желающие смогут приобрести либо арендовать на ведущих стриминговых площадках, включая Prime Video и Apple TV и прочих в качестве 4K со звуком Dolby Atmos.

На сервисе Disney+ «Аватар: Путь воды» появится немного позднее, однако когда именно пока не раскрывается. Тотже самое касается физических версий проекта. Никаких точных данных по ним нет.

Напомним, что «Аватар 2» стартовал на экранах 16 декабря минувшего года. Он собрал по миру более 2,2 миллиарда долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мария Погребняк проинформировала, что могла погибнуть во время съемок шоу «Звезды в Африке»

Сегодня, 09:45

Адвокат Алешкин: замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь может достаться ее детям Гарри и Лизе

Сегодня, 09:42

Певец РФ Николай Басков объяснился за оскорбления Филиппа Киркорова на сцене

Сегодня, 09:28

Певица РФ Зарубина проинформировала о последних днях ее мужа, боровшегося с раком желудка

Сегодня, 08:55

Продюсер РФ Пригожин считает диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах

Сегодня, 08:40

Цифровой релиз кинофильма «Аватар: Путь воды» состоится в конце марта

Сегодня, 08:33

Рэпер Джиган вернулся домой к своим детям после лечения в психиатрической клинике

Вчера, 21:25

МК: роскошной жизнью блогеров Чекалиных заинтересовались правоохранительные органы в РФ

Вчера, 21:15

Дочь легенды СССР — горячая красотка бросила съемки телесериала и сбежала из России

Вчера, 21:07

Создатели сериала «Ведьмак» раскрыли некоторые факты о 3 сезоне

Вчера, 20:55

Беседин: сбежавшего из России рэпера Моргенштерна зрители холодно встретили в Литве

Вчера, 20:46

Продюсер Пригожин оправдал знаменитостей, уехавших из России после СВО

Вчера, 20:00

Дога выступил за объединение Молдавии с Румынией и против использования русского языка

Вчера, 19:54

Дана Борисова заявила о встрече с Зеленским на вечеринке с запрещенными веществами

Вчера, 19:47

Актёр из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал фото с беременной женой

Вчера, 13:14

Потерявшая от коронавируса мужа блогерша София Стужук родила четвертого ребенка

Вчера, 13:08

Вышел новый трейлер снятой в космосе российской кинодрамы «Вызов»

Вчера, 12:57

StarHit: из театра после смерти Градского выживают его музыкантов

Вчера, 12:50

Певица Алла Пугачева восхитилась подвигом онкобольной Лаймы Вайкуле после концерта в Израиле

Вчера, 12:43

Родившая месяц назад телеведущая и певица Ольга Орлова улетает в отпуск

Вчера, 12:30

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 6-03-2023, 10:37

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни
  • 5-03-2023, 11:59

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в

Полина Гагарина снялась обнаженной в новом российском сериале «Бывшие»
  • Вчера, 11:38

Полина Гагарина снялась обнаженной в новом российском сериале «Бывшие»

С недавних пор Полина Гагарина позиционирует себя не только как певица, а и как киноактриса. Алексей Троцюк, генеральный продюсер многосерийного

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате
  • 5-03-2023, 21:00

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате

Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

Новости партнеров
Новости партнеров
ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области
  • 6-03-2023, 18:37

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их

Худшие подарки на Женский день 8 Марта назвали жительницы Екатеринбурга
  • 6-03-2023, 18:50

Худшие подарки на Женский день 8 Марта назвали жительницы Екатеринбурга

Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на Женский день 8 Марта. На первом месте оказался одинокий тюльпан в целлофане. На второй строчке

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
  • Вчера, 08:52

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов
  • 6-03-2023, 21:20

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом