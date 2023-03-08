Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила об угрозах в свой адрес из-за поддержки ее отца СВО

Дочь Ивана Охлобыстина столкнулась с травлей в Сети. Евдокия недавно впервые стала мамой. Новоиспеченной молодой матери хейтеры желают смерти. Гадости пишут ее маленькой дочурке Еве.

Наследница актера с юмором реагирует на подобные сообщения в соцсетях и старается не брать все близко к сердцу.

Доброе утро от «здоровых людей», — шутливо написала дочь Охлобыстина, прикрепив скриншот отправленного сообщения.

«Желаю тебе сдохнуть, как собака в канаве, и тебе, и твоему ребенку, и твоему отцу», — написала одна подписчица.

Судя по всему, наследница артиста столкнулась с негативом из-за гражданской позиции знаменитого отца. Иван неоднократно высказывался в поддержку СВО. Также он регулярно помогает военнослужащим ВС РФ, которые находятся на фронте.