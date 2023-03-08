Екатеринбуржцы заказали роллы и попали в больницу, среди них — один ребенок

Семья из Екатеринбурга, поев роллов из суши-маркета Fishka96, вскоре оказалась на больничной койке с симптомами тяжелого отравления. Среди пострадавших есть одни ребенок, пишет e1.ru. В Роспотребнадзоре уже провели проверку и обнаружили много нарушений.

По информации пострадавших, они сделали заказ в торговой точке «Фишка», которая расположена в районе Академического (Рябинина, 18/2) еще 22 февраля. Через 3 дня после употребления роллов с тунцом и форелью у всех членов семьи повысилась температура тела до 39,3 градусов. Тяжелое отравление сопровождалось многократным поносом и рвотой.

Супруги написали заявление в Роспотребнадзор. После получения жалобы была организована проверка. Сотрудники ведомства обнаружили, что на предприятии летали мухи, а бачки для мусора были открыты. Разделочные ножи были перемотаны тканью, а в пробах продукции нашли кишечную палочку.



