Героем нового сезона реалити-шоу «Холостяк» может стать Александр Кокорин

«Прекрасный пол, с Вашим днем. Скоро на канале ТНТ», - говорится в записи спортсмена. В своем микроблоге в соцсети нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал новый пост, который посвящен Международному женскому дню 8 марта.

Это сообщение навело поклонников на соответствующие мысли. Многие фанаты принялись обсуждать, что значит оставленная надпись. Не исключено, что знаменитый российский футболист шутит. Однако большинство подписчиков считают, что спортсмен намекает на участие в романтическом шоу канала «ТНТ» «Холостяк».

Кстати, телеканал выпустил 8 сезонов реалити. Героями проекта в свое время были Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, рэпер Тимати и певец Егор Крид. Также была представлена в шоу футбольная семья. Эта роль досталась Евгению Левченко.