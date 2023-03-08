Исполнительница Слава уехала отдыхать в Дубай с неизвестным полуголым мачо

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) появилась в Дубае вместе с неизвестным полуголым мачо. Снимки исполнительницы и ее спутника опубликовало издание 7Дней.ru.

Мужчину поклонники приняли за нового любовника артистки. Но выяснилось, что селебрити была в компании концертного директора. Кстати, Николай находится в свободном плавании, а с певицей его связывает дружба.

«Еще раз скажу для всех: Коля —это мой близкий друг, он родной человек и мой концертный директор! Между прочим, завидный жених», — написала Сланевская.

По-видимому, пока Слава не готова к новым отношениям. Анастасия признавалась, что из-за личных переживаний после расставания с мужем у нее был нервный срыв. Экс-супруг звезды обвинил себя в крахе семейной жизни. По слухам, он был пойман на измене. Хотя реальные причины расставания пара не называет, чтобы не травмировать общую дочь Антонину.