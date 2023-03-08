Изменил, но был прощен Наташей Королевой: увлечения женщинами и другие слабости Тарзана

Сергей Глушко и его жена Наташа Королева слишком разные. Об этом долгое время рассуждали фанаты. Вскоре они нашли повод для подтверждения своих теорий. Несмотря на гармоничный и счастливый союз, в 2020 году вскрылось, что не все так гладко.

В сентябре 2020-го певица рассказала, что семейный коттедж ограбили некие девушки, которые пришли в гости к стриптизеру в отсутствие супруги. Через несколько дней подозреваемая Анастасия Шульженко сообщила, что беременна от Тарзана, но повторный тест оказался отрицательным.

Вскоре Сергей сам признался в измене Наташе. Но на этом страсти не закончились. Глушко начали шантажировать обнародованием секс-видео. Танцор не испугался и обратился в суд. В итоге преследовательницу посадили на 5 лет.

Еще не раз поклонники разводили пару. Недавно Павел Воля рассказал о разрыве Тарзана и Королевой прямо о сцены. Позже Анастасия Волочкова также намекнула на расставание пары. Однако сами супруги уверяют, что у них все прекрасно и в этом году они будут отмечать 20 лет официального брака.