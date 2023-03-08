Мария Погребняк проинформировала, что могла погибнуть во время съемок шоу «Звезды в Африке»

Мария Погребняк едва не попрощалась с жизнью на телешоу «Новые звезды в Африке». Об этом она рассказала в соцсетях. Виновником трагедии мог стать ядовитый черный скорпион.

Жена футболиста вернулась в Москву. Она сразу же начала делиться воспоминаниями об участии в проекте. Погребняк вспомнила, как в ванной гостиницы столкнулась со скорпионом. Все могло бы закончиться плачевно, если бы Мария не увидела опасное насекомое. Блогер чуть не наступила на монстра. Произошло это ранним утром, звезда сильно испугалась, но решила запечатлеть на камеру насекомое. Осознание пришло к блондинке немного позже, когда она узнала, насколько ядовитым был скорпион.

Как оказалось, яд черного скорпиона действует в считанные минуты. Сперва отмечается сильна боль в месте укуса, а затем возможны судороги и удушье, что может стоить жизни человеку.