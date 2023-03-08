Названы 7 новых российских телесериалов, за которые не стыдно. В подборке разнообразные ленты — от анимации до биографических мелодрам.

1. «Король и Шут»: биография, драма. Сериал Дмитрия Лемешева посвящен известной хоррор-панк-группе.

2. «Антология русского хоррора: Красный состав»: ужасы, мультфильм. Сериал состоит из мультфильмов, которые основаны на русской классике.

3. «Хочу не могу!»: мелодрама, комедия. Драма об отношениях, которая основана на «Сексоголики».

4. «Раневская»: драма, биография. Отечественный телесериал о жизни Фаины Раневской.

4. «Фишер»: драма, детектив, криминал, триллер. История рассказывает неуловимом маньяке.

5. «Фандорин. Азазель»: детектив, приключения. Мини-сериал, снятый по роману «Азазель» Акунина.

6. «Оливье и Роботы»: фантастика, комедия. Картина, посвященная взаимодействию человека и технологий.