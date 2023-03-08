Названы пять знаменитостей РФ, которые оказались в огромных долгах

У Леонида Агутина гонорар за концерт на новый год составляет от 4 миллиона рублей. Но сейчас на нем числится долг в размере 8 млн рублей. Не исключено, в системе ФНС произошла ошибка.

У Григория Лепса имеется собственный бизнес — реализация брендового алкоголя. Но бизнес артиста не сильно процветает. В настоящее время его убыток — 4 млн рублей.

Вдова Александра Пономаренко узнала о долге мужа 2 млн рублей только после его смерти. Юморист брал кредит перед смертью в надежде излечиться от онкологии.

Анастасия Волочкова в список должников попадает не первый раз раз. Сейчас балерина должна 1 млн рублей за услуги ЖКХ. Впрочем, сама танцовщица это опровергает.

Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) должен налоговикам 1,5 млн рублей. Рэпер забыл выплатить их, так как поспешно покидал Россию.