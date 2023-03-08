Певец РФ Николай Басков объяснился за оскорбления Филиппа Киркорова на сцене

Николай Басков рассказал о ссорах с Филиппом Киркоровым. В интервью он объяснился за оскорбления коллеги.

По словам Баскова, иногда у них с Киркоровым бывают творческие перепалки. Таким образом Николай прокомментировал слухи об обиде Филиппа на шутку во время вручения премии «Виктория».

Золотой голос страны заявил, что никогда шутки не готовит заранее, поэтому все сказанное – эмоции. Как уверяет певец, за кулисами у них с поп-королем дружеские отношения и они поддержывают друг друга.

За сценой поддерживаем друг друга, в разных ситуациях помогаем друг другу. Поэтому хватит добавлять перчинки, - сказал «натуральный блондин».

К слову сказать, несколько лет назад Киркоров и Басков даже записали несколько клипов для того, чтобы разрушить сплетни касательно длительного конфликта между ними.