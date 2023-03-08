Певица РФ Алла Борисовна Пугачева пожаловалась на ужасные проблемы с лёгкими в Израиле

Более года Алла Борисовна Пугачева вместе с семьей проживает в Израиле. Все это время ходят слухи о серьезной болезни 73-летней певицы. А сегодня Примадонна отечественной эстрады наконец-то призналась, с каким именно недугом столкнулась за рубежом.

Народная артистка РФ, говоря о своей культурной жизни в Израиле, отметила, что она перенесла «ужасный бронхит». Заболевание длилось почти целый месяц. Из-за тяжелого протекания болезни Пугачева не смогла посетить важное мероприятие, на которое ее пригласили. Об этом сама исполнительница проинформировала в интервью МК.

Алла Борисовна сообщила:

«Один раз не пошла, когда меня приглашали, бронхит был ужасный практически месяц. Я до сих пор покашливаю, ничего, слава Богу».

В целом, добавила Примадонна, она принимает все приглашения людей, которые ей приятны. Одно из таких– концерт латвийской артистки Лаймы Вайкуле.