Певица РФ Надежда Бабкина покинула мужа Евгения Гора ради молодого фигуриста Сергея

В жизни 72-летней Надежды Бабкиной наметились серьезные перемены. Об этом рассказал Александр Васильев. Недавно певица решила уйти с Первого канала. Как считает историк моды, на НТВ ей предложили более внушительный гонорар.

«Ей нужно театр содержать, кормить внуков, да и у нее молодой поклонник Сергей. Он стоит денег. Очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист, мини-Плющенко. Она давно с мужем рассталась», — рассказал Васильев.