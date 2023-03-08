Певица РФ Надежда Бабкина покинула мужа Евгения Гора ради молодого фигуриста Сергея

Надо сказать, что Бабкина с Евгением Гором были счастливы почти 20 лет. Но в последнее время стала появляься информация, что их чувства угасли. И это несмотря на то, что мужчина моложе звездной жены на 30 лет. Официального подтверждения нет, однако пара давно не появляется вместе на публике. Несколько месяцев назад Евгений уехал из РФ.
Теперь же поговаривают, что новым избранником Надежды Георгиевной является Сергей Рябов. Они проводят вместе по 19 часов в день - новый возлюбленный 72-летней певицы является заместителем руководителя ее театра.