Певица РФ Зарубина проинформировала о последних днях ее мужа, боровшегося с раком желудка

Ольга Зарубина в 80-х годах во второй раз вышла замуж за Владимира Евдокимова. Брак пары длился до 2008 года. Разлучила супругов страшная болезнь – у мужа певицы нашли злокачественную опухоль желудка. Врачи сообщили, что шансов на выздоровление практически нет, хотя сам мужчина до последнего оставался оптимистом.

Недавно Ольга впервые откровенно рассказала о последних днях супруга. В то время они находились в Америке. Артистка готовилась вернуться в Россию, чтобы принять участие в шоу «Ты суперстар». Несмотря на недуг, Владимир полетел с ней в РФ.

«Понимала, что едем на „Ты суперстар“, а там будет много людей, нагрузки эмоциональной и физической. Для него это подобно смерти. Сказала, что если он не готов, мы не поедем. Он ответил, что я должна вернуться на сцену и спеть», - вспоминает Зарубина.



После съемок они вернулись в США. Вскоре мужчине провели операцию. Однако болезнь продолжила прогрессировать и через год супруг исполнительницы скончался.