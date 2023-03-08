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Пригожин: примадонна Пугачева потребовала от Эрнста не приглашать певицу Валерию в конкретные передачи

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Пригожин: примадонна Пугачева потребовала от Эрнста не приглашать певицу Валерию в конкретные передачи
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Фото из открытых источников

Иосиф Пригожин в струдии передачи «Вы держитесь!» на RTVI сообщил, при каких обстоятельствах довелось столкнуться с Аллой Пугачевой, которая отличалась безграничной властью на звездной олимпе. 

По словам продюсера, Примадонна часто препятствовала появлению певицы Валерии в эфирах Первого канала. Он рассказал, что Пугачева явилась на проект «Фабрика звезд», в ультимативной форме потребовав от Константина Эрнста Валерию не пускать в то или иное шоу. 

С того времени между Пригожиным и Аллой Борисовной сохранились холодные отношения. Продюсер и его жена никогда не бывали на светских мероприятиях 73-летней народной артистки, поскольку она их туда не приглашала. 

Ранее Иосиф неоднократно намекал, что Примадонны решала судьбу артистов. Он сравнивал легенду отечественного шоу-бизнеса с диктатором.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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