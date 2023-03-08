Проблемы с нехваткой боеприпасов остались: Пригожин провел совещание с начальником артиллерии ЧВК «Вагнер» близ Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Бахмут (бывший Артемовск), в окрестностях которого провел совещание с руководящим составом артиллерии «оркестра», в частности, с начальником подразделения, известным под позывным Чепца.

Чепца рассказал, что «музыканты» продолжают сталкиваться с нехваткой боеприпасов, поставляемых по линии Министерства обороны России.

«Ввиду сокращения поставок мы вынуждены сократить выполнения боевых задач, включая контрбатарейную борьбу. Соответственно артиллерия противника активизировалась, несмотря на утверждения СМИ об обратном. Если так дальше будет продолжаться с поставкой боеприпасов, то я даже затрудняюсь ответить, как мы дальше будем выполнять задачи по прямому назначению», — заявил Чепца.

Начальник артиллерии ЧВК «Вагнер» добавил, что на данный момент необходимо увеличить объемы поставляемых боеприпасов в три раза. В противном случае это приведет к росту количества потерь среди бойцов.

«Я слышал, что кто-то определил какие-то лимиты, но это глупость. На войне лимитов не бывает. Или мы задачу выполняем или нет. Лимит — это цена человеческой жизни. Если выполняем задачу, то сохраняем жизни людей, если нет, то можем сказать: "ребята извините, сегодня вы погибните из-за установленных лимитов"», — заметил он.

Во время беседы с основателем ЧВК «Вагнер» один из командиров подтвердил, что приходится работать с минусовым остатком и как-то выкручиваться. В этом иногда помогают ребята из соседних подразделений.

«На сегодняшний день "Урал" боеприпасов привезли, приблизительно 50-60 снарядов. Если у нас излишки, то делимся с ними. Выщелкиваем противника имеющимися силами, все одно дело делаем», — рассказал боец.

Ранее Евгений Пригожин записал видеообращение к американскому изданию The New York Times на фоне памятника с танком Т-34 в центре Бахмута. Он заявил, что «оркестр» освободит город, несмотря на решение Киева усилить оборону населенного пункта.