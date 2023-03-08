Yandex.RTB

Проблемы с нехваткой боеприпасов остались: Пригожин провел совещание с начальником артиллерии ЧВК «Вагнер» близ Бахмута

Image 16+
Проблемы с нехваткой боеприпасов остались: Пригожин провел совещание с начальником артиллерии ЧВК «Вагнер» близ Бахмута
Военные новости
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Бахмут (бывший Артемовск), в окрестностях которого провел совещание с руководящим составом артиллерии «оркестра», в частности, с начальником подразделения, известным под позывным Чепца.

Чепца рассказал, что «музыканты» продолжают сталкиваться с нехваткой боеприпасов, поставляемых по линии Министерства обороны России.

«Ввиду сокращения поставок мы вынуждены сократить выполнения боевых задач, включая контрбатарейную борьбу. Соответственно артиллерия противника активизировалась, несмотря на утверждения СМИ об обратном. Если так дальше будет продолжаться с поставкой боеприпасов, то я даже затрудняюсь ответить, как мы дальше будем выполнять задачи по прямому назначению», — заявил Чепца.

Начальник артиллерии ЧВК «Вагнер» добавил, что на данный момент необходимо увеличить объемы поставляемых боеприпасов в три раза. В противном случае это приведет к росту количества потерь среди бойцов.

«Я слышал, что кто-то определил какие-то лимиты, но это глупость. На войне лимитов не бывает. Или мы задачу выполняем или нет. Лимит — это цена человеческой жизни. Если выполняем задачу, то сохраняем жизни людей, если нет, то можем сказать: "ребята извините, сегодня вы погибните из-за установленных лимитов"», — заметил он.

Во время беседы с основателем ЧВК «Вагнер» один из командиров подтвердил, что приходится работать с минусовым остатком и как-то выкручиваться. В этом иногда помогают ребята из соседних подразделений.

«На сегодняшний день "Урал" боеприпасов привезли, приблизительно 50-60 снарядов. Если у нас излишки, то делимся с ними. Выщелкиваем противника имеющимися силами, все одно дело делаем», — рассказал боец.

Ранее Евгений Пригожин записал видеообращение к американскому изданию The New York Times на фоне памятника с танком Т-34 в центре Бахмута. Он заявил, что «оркестр» освободит город, несмотря на решение Киева усилить оборону населенного пункта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Генерал рассказал, как Евгений Пригожин создал ловушку для ВСУ в Бахмуте

Вчера, 15:15

РВ: В Сети опубликовано видео расстрела боевика ВС Украины на линии соприкосновения

Вчера, 11:57

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

6-03-2023, 21:20

В Свердловской области семья участника СВО три месяца не получала никаких выплат

3-03-2023, 09:53

Евгений Пригожин заявил о наличии оптических и радиолокационных спутников у ЧВК «Вагнер

1-03-2023, 11:26

В ходе спецоперации ВС РФ погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области

25-02-2023, 13:02

Историк Кнутов: военные чиновники прикрывали свою безуспешность ограничением поставок снарядов ЧВК «Вагнер»

24-02-2023, 17:47

От парней спасибо": Пригожин объявил о конце "снарядного голода" в ЧВК "Вагнер"

23-02-2023, 10:34

Абсолютно ненормальная ситуация: военный эксперт Простаков о нехватке боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

22-02-2023, 13:16

57-летний танкист армии ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

21-02-2023, 12:16

Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной

21-02-2023, 11:28

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии

19-02-2023, 16:38

«Мы в них остро нуждаемся»: артиллеристы ЧВК «Вагнер» запросили у МО РФ снаряды для наступления

17-02-2023, 10:41

Пригожин рассказал CNN, кто убил Питера Рида

16-02-2023, 19:25

Боец ЧВК «Вагнер» показал сотни тел солдат ВСУ, готовящихся к отправке на Украину

15-02-2023, 19:53

«Ребята просят»: бойцы ЧВК «Вагнер» обратились к Цыгановой с просьбой написать новые песни

14-02-2023, 15:37

Отряды ЧВК «Вагнер» используют музыку для выявления огневых точек ВСУ под Бахмутом

14-02-2023, 01:00

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым

12-02-2023, 13:31

«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

11-02-2023, 17:07

WarGonzo сообщил о последних успехах ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении

11-02-2023, 16:20

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 6-03-2023, 10:37

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области
  • 6-03-2023, 18:37

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

Певец Филипп Киркоров признался в романе с музыкальным продюсером Яной Рудковской
  • 5-03-2023, 16:20

Певец Филипп Киркоров признался в романе с музыкальным продюсером Яной Рудковской

Гостем нового выпуска программы Центральное телевидение стал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. В ходе шоу знаменитый артист

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате
  • 5-03-2023, 21:00

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате

Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний

Новости партнеров
Новости партнеров
Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
  • Вчера, 08:52

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов
  • 6-03-2023, 21:20

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом

ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте
  • 5-03-2023, 19:52

ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения определенного участка в мозге, которое может быть 2-х видов: это кровоизлияние из-за разрыва сосудов при

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники
  • 6-03-2023, 16:33

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники

Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы,