Продюсер РФ Иосиф Пригожин высказался о роли Пугачевой в СВО, лицемерии Вайкуле

Иосиф Пригожин негативно высказался в адрес Аллы Пугачевой, которая выступает против «военной спецоперации» России на Украине.

Примадонна с мужем и детьми покинула РФ. Сейчас она живет в Израиле. По словам продюсера, он не ожидал от певицы такого поступка и всегда думал, что она поддерживает любые решения правительства своей страны.

«Пугачева могла зайти в любой кабинет правительства или администрацию президента. Всегда была в почете, ее здесь никто не обижал. Она могла кого-то обидеть, ее — никто никогда», — высказался Пригожин.

Удивила мужа Валерии позиция Лаймы Вайкуле. Певица всегда оставалась вне политики. Однако в этот раз решила занять сторону Украины и Запада, показав, что не поддерживает правительство. Пригожин добавил, что Вайкуле неоднократно выступала на разных мероприятиях, где присутствовало руководство РФ и всегда близко общалась с представителями власти.