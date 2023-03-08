Продюсер РФ Пригожин считает диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах

Иосиф Пригожин считает диверсией против РФ то, что ранее украинские звезды были в фаворе у федеральных телеканалов. В связи с этим продюсер вспомнил о Светлане Лободе, которая была наставником шоу «Голос. Дети».

Вспомним, кто сидел в «Голосе. Дети». Лобода. Чей был выбор, кто туда ее привел?! У меня есть такое ощущение, что за кадром в творческой кооперации кто-то устраивал диверсию против своей страны, — заявил продюсер.

Также Пригожин напомнил Первому каналу, что в 2008 году вместо Валерии на «Евровидение» отправили Приходько с украинской песней «Мамо», из уст которой звучали русофобские заявления.

Иосиф уверен, что у видеоклипа на композицию «Мамо» был агрессивный посыл по отношению к России. Также он обратил подчеркнул, что в то время Анастасия «сожительствовала с сыном влиятельного человека на российском ТВ».