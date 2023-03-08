РБК: состояние пережившего инсульт фигуриста Романа Костомарова не улучшается

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова. Как сообщили источники издания РБК, пока что у фигуриста не отмечается улучшений или ухудшений.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией. Вскоре его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Однако на фоне осложнений пришлось ампутировать часть ноги и пальцы на руках, поскольку из-за некроза и сепсиса на кону была его жизнь.

Между тем, год назад в интервью фигурист рассказал об участии в шоу «Маска». Он признался, что впервые столкнулся с проблемой нехватки кислорода. По его словам, в определенный момент он просто начал задыхатся.

Многие поклонники предположили, что именно эти проблемы с дыханием могли подорвать здоровье организма спортсмена.