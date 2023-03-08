Российский рэпер Птаха исполнил роль лидера преступной группировки в кинокартине «Брат-3»

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) исполнил роль лидера преступной группировки в фильме "Брат-3". Об этом сам артист рассказал в беседе с репортерами.

"Моя роль — лидер ОПГ, криминальная история, играю бандита", - сказал Птаха.

Музыкант также отметил, что он особо никак не готовился к преступной роли в проекте, ведь родился в 1981 году году. Когда в стране во всю расцветал криминальный мир, он помнит еще с подросткового возраста. Певец застал определенные круги и методы общения. Впрочем, такой жизненный опыт помог рэперу справиться с непростой ролью лидера криминальной группировки.

По словам Птахи, события в ленте происходят в Тамбове в то же время, что в «Брате-1» или «Брате-2» — «конце 90-х и начале 2000-х». Сам фильм получил прокатное удостоверение Минкульта РФ России и статус национального кино.