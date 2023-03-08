Телеведущий РФ Васильев рассказал о личной жизни артистки Надежды Бабкиной

Телеведущий Александр Васильев рассказал о личной жизни артистки Надежды Бабкиной. Новые романтические отношения певица завела с молодым экс-фигуристом, с которым сейчас сотрудничает.

Как отметил историк моды, он не таит обид на Надежду за решение уйти с «Первого канала» на канал НТВ, где Бабкина будет вести шоу, конкурирующее с «Модным приговором». По словам Васильева, исполнительнице нужно кормить внуков и поддерживать своего молодого избранника.

«Мы жалеем, что веселая, потрясающая, талантливая соведущая выбрала иной канал, но прекрасно ее понимаем. Ей деньги нужны. У нее большой коллектив. Всех кормить надо, давать возможность дальше работать. У нее есть внуки, молодой возлюбленный Сергей. Это требует денег», — заявил дизайнер.

Примечательно, что речь идет о Сергее Рябове, который является заместителем руководителя театра 72-летней звезды.