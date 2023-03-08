Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

Резидент Comedy Club вернулся в КВН, с которого начал свое звездное восхождение. Когда-то Тимур Батрутдинов блистал в команде «Незолотая молодежь». Тогда вместе с ним играли другие резиденты Comedy Club, включая Гарика Харламова и Дмитрия Грачева.

Но в это раз шоумен появился в КВН в совершенно ином статусе. Комик стал ведущим вместо Александра Маслякова. Тот принял решение сделать творческую паузу и дать молодым дорогу.

Тимур уже провел 1\8 финала Высшей лиги. Эта игра появится на Первому канале в субботу, 18 марта.

Напоминаем, что открывал сезон КВН в качестве телеведущего Валдис Пельш. Вторую игру провел пародист Александр Олешко.

В третьей игре оба оказались в составе жюри. На сцене вместо них появился Батрутдинов, что удивило как зрителей, так и самого юмориста.