Валерий Меладзе двумя словами навсегда закрыл себе путь на российскую сцену

Иосиф Пригожин считает, что певец Валерий Меладзе решил свою судьбу в российском шоу-бизнесе. Известно, что во время своего концерта в ОАЭ на новогоднем корпоративе исполнитель произнес проукраинский лозунг. Теперь певца не примут эстраде.

Пригожин уверен, за Валерия хлопотали высокопоставленные люди, которые добились возвращения Меладзе на российскую сцену, но сам он поставил жирную точку в творческой карьере.

Фраза, произнесенная на январском концерте, перечеркнула все старания. То есть сам себя лишил песен на радио и телевидении.

«За него многие люди просили, которые действительно его любят. То, что он позволяет себе такие вещи, значит такое отношение у него ко всем нам или что? Это не позиция, это скорее глупость», — высказался продюсер.