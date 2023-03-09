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Разведка США сделала доклад о ядерном арсенале РФ

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Разведка США сделала доклад о ядерном арсенале РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Американская разведка представила доклад об арсенале ядерного оружия Российской Федерации. В нем отмечено, что в государстве сосредоточено большое количество этого оружия. Отмечается также, что в РФ продолжается разработка ракет более дальнего радиуса и подводные лодки, оснащенные этими ракетами. 

«Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия», – отмечено в докладе.

В разведке считают, что политическое руководство Российской Федерации разрабатывает ядерное оружие для сдерживания других государств, особенно для противостояния США и их союзникам. Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин заявил, что РФ пока прекращает выполнять договор СНВ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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