Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова намекнула на завершение своей актерской карьеры. Актриса трогательно простилась с любимой сценой.
Лия Меджидовна около 50 лет служила в столичной театре "Современник". Однако зимой этого года руководство культурного учреждения приняло решение снять артистку с репертуара. В Сети ходили разные версии, почему Ахеджакова осталась без работы в театре. Но до сих пор истинная причина решения не сообщается.
А сегодня стало известно, что 84-летняя актриса обратилась к сцене с прощальной речью.
"Не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая и любимая сцена! Ты мне всегда давала возможность исповедаться, объясниться в любви тем людям, которых люблю, уважаю, ценю, какие драматурги! Прощай, дорогая", - с грустью сказала Ахеджакова.