Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова намекнула на завершение своей актерской карьеры. Актриса трогательно простилась с любимой сценой.

Лия Меджидовна около 50 лет служила в столичной театре "Современник". Однако зимой этого года руководство культурного учреждения приняло решение снять артистку с репертуара. В Сети ходили разные версии, почему Ахеджакова осталась без работы в театре. Но до сих пор истинная причина решения не сообщается.

А сегодня стало известно, что 84-летняя актриса обратилась к сцене с прощальной речью.